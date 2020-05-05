20+ крутых лайфхаков, о которых я узнала на дорогих кулинарных курсах

Люблю возиться на кухне, но никогда не собиралась становиться профессиональным поваром. А научиться готовить вкусно и красиво, расширить свой кулинарный арсенал и выучить какие-нибудь крутые приемы у настоящих мастеров ножа и сковородки очень хотелось. Я читала книги, смотрела видео знаменитых шеф-поваров и в конце концов докатилась до посещения дорогих кулинарных курсов.

Чем хороши различные мастер-классы и кулинарные курсы? Тем, что там вас не просто учат готовить определенные продукты или блюда, но и показывают сотни хитростей. Теперь я могу выболтать читателям AdMe.ru множество лайфхаков, на которые обратила внимание во время занятий. А в конце открою секрет успешного званого ужина.

Сделать ленивый полезный завтрак можно не только из овсяных хлопьев. Если оставить на ночь стакан гречневой крупы, залитый двумя стаканами воды, гречка разбухнет и станет съедобной, будучи сырой. Остается лишь добавить молока, ягод или орехов, корицы, кардамона - в общем, всего того, что придется вам по вкусу. Дорогой винный уксус легко повторить дома из остатков неудачного вина. Достаточно перелить алкоголь в банку с широким горлом, затянуть его марлей и оставить примерно на месяц при комнатной температуре. Самый вкусный уксус у меня вышел из хереса. Если хотите самостоятельно настоять ароматные масла со свежими травами, перед тем как положить травки в бутылочку, выдержите их несколько часов в уксусе. Так на них не останется бактерий и они не загниют со временем. Если вам понадобилось немного цедры, а на сам лимон особых планов нет, приготовьте из него курд - нежный заварной крем с лимонным соком, который хорош и в качестве дополнения к тостам, блинам и оладьям, и как начинка для выпечки. Для воздушных сырников всего-навсего надо протереть творог через мелкое сито. Хотите выйти на новый уровень - замените пшеничную муку рисовой, так сырнички будут лучше держать форму, станут менее калорийными и получат аппетитную золотистую корочку.

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Чтобы мясо в пельменях было сочным, положите на фарш перед лепкой немного измельченного ланспика — желированного бульона. Это прием из японской кухни, поэтому он идеально работает не только с нашими пельмешками, но и со всеми их восточными разновидностями. Одним из самых больших открытий для меня стало откровение, что начинать варить мясо на бульон в холодной воде не стоит. Дело в том, что соки, которые отруб отдаст жидкости, при закипании коагулируются — ведь это же животный белок — и всплывут на поверхность неаппетитной пеной. Прозрачный и полезный бульон получают тогда, когда закладывают мясо в воду при температуре около 60 °С, то есть когда в жидкости появляются первые мелкие пузырьки. Для панировки мяса подходят не только сухари, но и овсяные хлопья, кукурузная крупа, картофельные чипсы. Эти ингредиенты нужно измельчить перед применением, но не превратить в труху. Если собираетесь панировать рыбу, мясо или курицу, позвольте нарезанным кусочкам немного отлежаться, чтобы крошки к ним лучше прилипали. Затем еще немного подождите перед тем, как приступить к обжариванию, чтобы покрытие схватилось. Сочные и диетические куриные котлеты получаются, если заменить часть фарша хорошим творогом. Никакую булку в такие котлетки не добавляют.

Чтобы не выковыривать цедру цитрусовых из мелкой терки, положите на нее сверху пищевую пленку и только после этого начинайте тереть. Когда закончите, просто снимите пленку и счистите с нее остатки цедры. Также эту хитрость можно использовать тогда, когда нужно измельчить сыр. Пищевая пленка помогает хранить продукты, но иногда безбожно мнется и липнет к рукам. Достаточно держать рулон в холодильнике, чтобы эта проблема вас больше не беспокоила. Если вам нужно отмерить тягучие и липкие продукты — мед, сироп, арахисовое масло, — сбрызните ложку или мерный ковшик растительным маслом. Так все липкое быстрее стечет, расход продукта будет меньше и отмывать тоже будет легче. Чтобы котлеты получились аккуратными, пухлыми, но не с горбом по центру, перед тем как положить их на гриль, в духовку, на сковороду, сделайте пальцем посередине небольшую вмятину. Приправляя блюдо, надо использовать не ложки и тем более не солонки и шейкеры, а свои пальцы. И держать руку высоко над блюдом — не ради красоты, а чтобы не получилось так, что в одном месте специй много, а в другом их мало.

Всегда следует поворачивать ручки сковородок и ковшиков от края плиты, чтобы не задеть их случайно при готовке, не запачкаться или, того хуже, обжечься горячей пищей. Когда приправляете салаты из зелени, нужно сначала посолить их и лишь потом добавлять заправку. Соль вытягивает ароматы. Заправку лейте по бокам миски, а не в центр, тогда у вас будут блестящие от масла овощи, а не плавающие в нем. Аналог дорогого сыра маскарпоне, незаменимого во многих десертах, можно легко приготовить самостоятельно из жирной сметаны и лимонного сока. Достаточно закислить сметану, прогреть, но не кипятить, а затем отцедить и остудить. Обыкновенная перловка может стать основой целого ряда блюд, называемых орзотто, или перлотто. Готовятся они по технологии знаменитого ризотто, но вместо риса берут понятно какую крупу. Корица подходит не только для десертов. С ней можно тушить говядину, свинину и курицу, добавлять в фарш или использовать пряность в сухом маринаде для мяса. Она придает блюдам немного сладковатый вкус, особенно уместный в китайской кухне.

Чтобы сделать дома плотную пенку для кофе без особых усилий, возьмите цельное молоко и поставьте его, после того как взобьете любым способом, на 10–15 секунд в микроволновую печь. Благодаря этой процедуре пена будет более густой, пышной и долго не осядет. У меня молоко в ковшике, потому что так удобнее его разливать по чашкам. В микроволновке я его грею в стеклянном стакане. Но даже перелитая несколько раз пена не теряет в объеме. Чтобы лопасти блендера или кофемолки оставались острыми, достаточно раз в месяц измельчать ими немного крупной соли. Молотую соль потом можно использовать в пищу. Хотите пушистые оладьи? Рецепт теста, конечно же, важен, но идеальными они получатся, если положить на сковороду железные формочки для нарезки печенья или кольца для порционной яичницы. Чтобы шампиньоны были золотистыми, начните жарить их на сухой сковороде. Когда из грибов выпарится жидкость, добавьте масло, соль стоит использовать в самом конце.

Идеальные яйца пашот получаются без всякой возни, если разбить яйцо в небольшое ситечко, дать стечь самой жидкой части белка и аккуратно перелить яйцо в закипающую подкисленную воду. У лука-порея съедобна не только белая часть, но и верхняя, зеленая. Она прекрасно идет в яичницы и запеканки, пироги, салаты, заменяя там зеленый лук. А часть лука-порея с корнями можно поставить в стеклянный стакан или банку с небольшим количеством воды, оставить на солнечном подоконнике — и он начнет расти снова (так же можно поступить с молодым зеленым луком, сельдереем и салатом). Часто домашнее блюдо от шедевра шеф-повара отделяет всего один шаг — подача. Проще всего сервировать вторые блюда на широких однотонных тарелках (белых, черных, синих), не наваливая с горкой и не распределяя по всей поверхности до краев, а стараясь расположить еду по центру равномерно, и лишь затем положить один-два ярких ингредиента сверху.

Бонус

Есть секрет удачного званого обеда или ужина. Он звучит так: «что-то старое, что-то новое, что-то купленное и что-то вчерашнее». То есть в качестве основного блюда вы берете что-то, что вы уже готовили не один раз, то, с чем не будет проблем и заминок. На закуску, в качестве гарнира или на десерт можно подать что-то новое, что ваши гости раньше не пробовали в вашем исполнении. Нет ничего плохого в том, чтобы поставить на стол что-то покупное. Это может быть и торт или пирожные из модной кондитерской, и ассорти сыров, и корзиночки с икрой. И последнее. Чтобы не перенапрягаться с готовкой, подберите какое-то блюдо, которое вы можете приготовить заранее, причем не обязательно до готовности: если его нужно будет только поставить в духовку, тоже хорошо. Собрав таким образом меню, вы гарантированно все успеете, у вас все получится и вы проведете время с гостями, а не хлопоча весь вечер на кухне.

А вы когда-нибудь посещали кулинарные курсы или мастер-классы? А может, у вас есть какие-то собственные секреты, которые позволят положить на лопатки знаменитых шеф-поваров?