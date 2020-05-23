После одной обработки вы можете на весь сезон забыть о тле и муравьях. Простой раствор из подручных средств

Доброго времени суток уважаемые читатели моего канала! В этой статье хотелось бы рассказать вам об очень действенном способе борьбы с тлей и муравьями. А именно я вам расскажу как я избавился от этих насекомых у себя на яблонях и грушах. Давайте уже начнем!

Во время того, как вы прогуливались мимо ваших плодовых деревьев вы обнаружили на листья тлю, а как правило если есть тля, то тут как тут и муравьи. Ваши действия? Наверняка многие помчаться в садоводческий магазин и накупят химию для обработки. Но вот вам мой совет, после всех этих обработок химией плоды вашего дерева лучше не употреблять в пищу, как минимум в этом сезоне.

А как вам тогда быть я расскажу прямо сейчас. Нужно приготовить раствор, которым вы и будете опрыскивать ваши деревья. Для этого нам понадобиться 10 литров отстоянной теплой воды, дегтярное мыло, раствор аммиака (нашатырный спирт), терка и горячая вода.

Прежде всего в отдельной емкости нужно натереть третью часть одного брусочка дегтярного мыла. Залить буквально пол литрами горячей воды и хорошенько размешать до однородной массы. Потом просто вливаем все в отстоянную воду и опять хорошенько перемешиваем. Теперь самый главный компонент. На 10 литров нашего раствора нужно влить 100 мл 10-ти % нашатырного спирта. Опять все быстро перемешиваем и вливаем в опрыскиватель. Хорошенько опрыскиваем все листочки наших плодовых деревьев.

Нашатырный спирт активно борется с тлей, а дегтярное мыло имеет специфический запах, который не переносят муравьи и свойство оставаться на листочках долгое время. Проводить такую обработку стоит либо рано утром, либо вечером!

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